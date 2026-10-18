Cesc Fabregas si trova a gestire il doppio impegno con il suo Como. Lo spagnolo ha parlato a Dazn:

"Il livello si è alzato, e tutti meritano di più. Gestire queste dinamiche con tante partite dovrebbe essere semplice, ma ci sono tanti giocatori nuovi, devo essere bravo a capire quali cambiamenti devo fare, è un processo di adattamento. I ragazzi lavorano bene, ma il messaggio è chiaro, dobbiamo alzare il livello. Liberali è un bel giocatore, sta crescendo, e lo vedo più forte. Ha tanta voglia, è all'inizio della sua carriera. In questi ultimi 3 anni abbiamo avuto tanti giovani, non ho paura di metterli in campo, lui deve farsi trovare pronto, con personalità, questo gli chiedo."