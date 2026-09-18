Le parole di Francesco Franchi sulla Fiorentina e il lavoro di Paolo Vanoli
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Il Presidente Fondazione Artemio Franchi Onlus, Francesco Franchi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Oulai e Fagioli insieme? Assolutamente sì, anche perché siamo in una fase in cui dobbiamo scoprire le vere qualità di questa Fiorentina. Siamo partiti malissimi, poi da Venezia c'è stato un cambiamento. Si parlava, ai tempi, di Fiorentina Ye-Ye... Ecco, mi piacerebbe rivedere una cosa simile.
Su Vanoli
Vanoli non era stato confermato perché considerato da molti l'allenatore "traghettatore" che aveva portato la squadra alla salvezza, con Paratici che sperava di trovare, a prezzi fattibili, un allenatore per costruire un nuovo progetto. Grosso non si è dimostrato all'altezza, soprattutto dal punto di vista del fare gruppo, squadra.
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