Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Stefano Eranio. Ecco il suo commento sulla lunga sosta nazionali:

Ci sono sempre più incognite dietro l’angolo dopo una sosta così lunga, molte squadre non hanno potuto lavorare per via dei molti giocatori convocati in nazionale. Nella sfida di domani, il Genoa si trova con un allenatore che si gioca veramente tutto per la panchina, contro una Fiorentina in ripresa, con Vanoli che sta facendo un ottimo lavoro.

la dinamica allenatori viola

Per dare un giudizio bisognerebbe essere accanto all’allenatore, quindi è difficile sbilanciarsi. Il calcio è strano, a volte non si riesce a trovare la sintonia con alcuni giocatori. Ma il problema è a monte: dopo aver ottenuto una salvezza per nulla scontata, bisognava dare l’opportunità di continuare a Vanoli. Sono contento che sia arrivata una seconda chance per lui, che è partito subito a razzo. Chissà, magari ha anche sfruttato il precedente lavoro ben fatto, in parte, da Grosso: questo non possiamo saperlo. È uno con esperienza, che ha lavorato anche nella nazionale e conosce molti giocatori. Anche questo potrebbe essere un fattore utile.

Una squadra giovane

Si parte dal presupposto che, oltre a essere giovane, ha grandi qualità. Dragusin è tornato dall’Inghilterra, Jimenez lo conosco bene, Fagioli e Ndour stanno bene. È una mina vagante perché sicuramente ha grandi margini di miglioramento e, come per tutte le squadre giovani, la cosa più difficile è dare continuità di rendimento. Qualora riuscisse a trovarla, diventerebbe veramente pericolosa per i posti alti della classifica. Ci sono squadre più forti della Fiorentina sulla carta, ma il calcio è bello perché molte volte non sempre la squadra più forte arriva davanti.

La situazione del Genoa

Parlando da allenatore, il calcio non è sempre giusto con noi: quando le cose vanno male, siamo i primi a saltare. De Rossi è un grande allenatore e una grande persona. Il problema è che, quando ti alleggerisci di giocatori che potevano essere utili e la società non li rimpiazza con sostituti di livello, rischi di far fatica.