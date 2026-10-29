L'Atalanta vuole iniziare un nuovo cammino, a partire da stasera. Le parole di Elmas a Dazn:

"Tutti sappiamo di questi problemi. Ora dobbiamo vincere le partite, e prendere punti. Tutte e due le squadre sono in difficoltà, la Fiorentina è forte, non dobbiamo guardare i punti. Portare i 3 punti a Bergamo sarebbe importantissimo, per ricominciare il nostro cammino"