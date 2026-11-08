Radu Dragusin ha analizzato la prestazione della Fiorentina sottolineando lo spirito e l'intensità messi in campo contro la Juventus
VIDEO VN - Vanoli coraggioso, ma tradito da errori dei singoli
Al termine del pirotecnico pareggio per 2-2 contro la Juventus allo stadio Artemio Franchi, il difensore della Fiorentina Radu Dragusin ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN, sottolineando lo spirito e l'intensità messi in campo dai viola nel big match.
La reazione e lo spirito del gruppoNonostante il rammarico per la vittoria sfumata nel finale, il centrale rumeno ha evidenziato la solidità caratteriale mostrata dalla formazione di Paolo Vanoli di fronte a un avversario di primissimo piano:
Sapevamo che era una partita importantissima per la squadra e per i nostri tifosi. Dispiaceper il risultato finale, ma abbiamo dato tutto in campo e penso si sia visto chiaramente. Stiamo dimostrando di essere una squadra tosta e difficile da affrontare per chiunque.
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