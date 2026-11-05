Lorenzo De Santis ha commentato la partita che la Fiorentina affronterà contro la Juventus al Franchi
VIDEO - Record di espulsi: mega-rissa si trasforma in guerriglia, 51 cartellini rossi
Il procuratore Lorenzo De Santis, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato dell'impatto di Franco Mastantuono e delle prossime sfide della Fiorentina:
Sono convinto che Mastantuono saprà farsi valere anche in Nazionale dove c'è grande attesa per lui. Può giocarsi uno spezzone in squadra anche con Nico Paz: i due insieme potrebbe anche coesistere. Alla Fiorentina manca un giocatore d’esperienza e personalità in difesa e a centrocampo.
Fiorentina-Juventus
La Juventus potrebbe fare un po' di turnover, in campionato è messa abbastanza bene. Domenica sarà una partita tra due squadre convalescenti: hanno vinto senza convincere perché si affidano ai singoli invece che alla squadra. Soluzione? La Fiorentina potrebbe partire senza attaccanti per non dare punti di riferimento. Beto non ha la condizione per reggere una partita. Sarà fondamentale l'approccio.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Radio e tv
B. Valero: "Fagioli poteva risparmiarsi il post, non ne ha bisogno. Goncalves? Incomprensibile"
Radio e tv
Pruzzo: "Beto via a gennaio? Difficile capire un investimento di quasi 20 mln"
Esclusive
Fiorentina-Juventus, Vanoli imbattuto contro Spalletti: i precedenti
Esclusive
Goncalves falso nove, ecco la soluzione. Contro la Juve serve ritmo, quindi Oulai
Altre news
Volano stracci al Napoli, Lucca manda a quel paese De Bruyne in campo: "F*ck off"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti