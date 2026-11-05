Lorenzo De Santis ha commentato la partita che la Fiorentina affronterà contro la Juventus al Franchi

Redazione VN
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Il procuratore Lorenzo De Santis, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato dell'impatto di Franco Mastantuono e delle prossime sfide della Fiorentina:

Sono convinto che Mastantuono saprà farsi valere anche in Nazionale dove c'è grande attesa per lui. Può giocarsi uno spezzone in squadra anche con Nico Paz: i due insieme potrebbe anche coesistere. Alla Fiorentina manca un giocatore d’esperienza e personalità in difesa e a centrocampo.

Fiorentina-Juventus

La Juventus potrebbe fare un po' di turnover, in campionato è messa abbastanza bene. Domenica sarà una partita tra due squadre convalescenti: hanno vinto senza convincere perché si affidano ai singoli invece che alla squadra. Soluzione? La Fiorentina potrebbe partire senza attaccanti per non dare punti di riferimento. Beto non ha la condizione per reggere una partita. Sarà fondamentale l'approccio.
US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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