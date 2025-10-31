Da Lecce: “Per i giallorossi affrontare questa Fiorentina è un vantaggio”

"Il Lecce delle ultime cinque giornate non è lo stesso delle prime quattro. Stanno arrivando tanti segnali positivi per Di Francesco. L'allenatore sembra aver trovato la ricetta giusta, con gli uomini migliori in campo. Mi aspetto una Fiorentina che partirà forte domenica, ma il Lecce non sarà da meno. Secondo me influiranno le aspettative di inizio stagione. Per i giallorossi affrontare questa Fiorentina è un vantaggio, non solo per le difficoltà tecniche ma anche per quelle psicologiche. La squadra viola dovrà vincere per forza, vista la gara da dentro o fuori. Se non dovesse trovare subito il gol, potrebbe innervosirsi e magari scoprirsi. I primi 25' saranno fondamentali per il Lecce."