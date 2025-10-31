Andrea Sperti, giornalista di Pianeta Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della prossima sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:
news viola
Da Lecce: “Per i giallorossi affrontare questa Fiorentina è un vantaggio”
"Il Lecce delle ultime cinque giornate non è lo stesso delle prime quattro. Stanno arrivando tanti segnali positivi per Di Francesco. L'allenatore sembra aver trovato la ricetta giusta, con gli uomini migliori in campo. Mi aspetto una Fiorentina che partirà forte domenica, ma il Lecce non sarà da meno. Secondo me influiranno le aspettative di inizio stagione. Per i giallorossi affrontare questa Fiorentina è un vantaggio, non solo per le difficoltà tecniche ma anche per quelle psicologiche. La squadra viola dovrà vincere per forza, vista la gara da dentro o fuori. Se non dovesse trovare subito il gol, potrebbe innervosirsi e magari scoprirsi. I primi 25' saranno fondamentali per il Lecce."
Di Francesco e i suoi ballottaggi—
"Di Francesco fa giocare bene le sue squadre, però per qualche episodio non riesce a vincere. L'impatto con Lecce è stato buono. C'è tanta stima tra il tecnico e Corvino, anche se sul mercato poteva fare qualcosa di meglio per accontentarlo. Con la Fiorentina mi aspetto Stulic al posto di Camarda. Non è una bocciatura ma soltanto una staffetta. Sull'esterno mi tengo il ballottaggio Banda-Morente. A destra giocherà Pierotti, anche perché Sottil non è ancora al 100%."
© RIPRODUZIONE RISERVATA