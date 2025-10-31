Leonardo Bardazzi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole durante il filo diretto:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bardazzi: “Fiorentina un film horror. Con il Lecce è l’ultima chiamata”
news viola
Bardazzi: “Fiorentina un film horror. Con il Lecce è l’ultima chiamata”
L'opinione di Leonardo Bardazzi, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa viola
La peggior difesa, il peggior avvio di sempre, la peggio media gol di sempre...Siamo dentro a un film horror. È ovvio che con il Lecce sia l'ultima chiamata, non ci sono altre strade. Da Pioli mi aspetto una scossa, qualcosa deve accadere. Questo 3-5-2 morto e spento, con una difesa che non riesce ad accompagnare il centrocampo. Ho visto un Bastoni dell'Inter come centrocampista aggiunto, questi giocatori la Fiorentina non ce li ha. Magari una difesa a quattro come fece Palladino con la Lazio? La Fiorentina si accese, non per il cambio da tre a quattro, ma per la convinzione del cambiamento in campo. Il rischio dei fischi allo stadio è presente, la gente si è stancata. Dopo dieci giornate o bevi o affoghi. Io tenterei una mossa se fossi in Pioli, è arrivato il momento di dare una scossa. Se non dovessero arrivare sei punti con Lecce e Genoa sarebbe un disastro
© RIPRODUZIONE RISERVATA