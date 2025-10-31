Viola News
Bardazzi: “Fiorentina un film horror. Con il Lecce è l’ultima chiamata”

L'opinione di Leonardo Bardazzi, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa viola
Redazione VN

Leonardo Bardazzi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole durante il filo diretto:

La peggior difesa, il peggior avvio di sempre, la peggio media gol di sempre...Siamo dentro a un film horror. È ovvio che con il Lecce sia l'ultima chiamata, non ci sono altre strade. Da Pioli mi aspetto una scossa, qualcosa deve accadere. Questo 3-5-2 morto e spento, con una difesa che non riesce ad accompagnare il centrocampo. Ho visto un Bastoni dell'Inter come centrocampista aggiunto, questi giocatori la Fiorentina non ce li ha. Magari una difesa a quattro come fece Palladino con la Lazio? La Fiorentina si accese, non per il cambio da tre a quattro, ma per la convinzione del cambiamento in campo. Il rischio dei fischi allo stadio è presente, la gente si è stancata. Dopo dieci giornate o bevi o affoghi. Io tenterei una mossa se fossi in Pioli, è arrivato il momento di dare una scossa. Se non dovessero arrivare sei punti con Lecce e Genoa sarebbe un disastro

