Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Amoruso duro: “Con il Lecce scontro salvezza. Difesa viola un colabrodo”
L'opinione di Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa viola
La prossima è uno scontro salvezza, la classifica è chiara. Dopo dieci giornate capisci di che pasta sei fatto e i margini di miglioramento che hai. Per ora abbiamo visto pochissimo da parte di tutti e questo preoccupa. Lo sconto sarà molto delicato con un Lecce che gioca anche bene. Ha messo molto in difficoltà il Napoli, con un rigore che non avrebbe dovuto tirare Camarda. La Fiorentina credo stia ancora giocando con il fioretto, ma non se lo può permettere. Vedo molti margini di miglioramento, c'è ancora molto da giocare. L'eventuale vittoria con il Lecce? Dipende da come arriva, non basta solo vincere, ma serve convincere. Vedo una difesa colabrodo, pochi tiri in porta...I numeri sono impietosi, le cose positive sono davvero poche.
