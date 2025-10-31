Fiorentina-Lecce, domenica ore 15: dove vederla in Tv e streaming

Viola News
Fiorentina-Lecce, in programma domenica alle ore 15:00. Ecco come e dove vedere la partita sia in TV che in streaming
Redazione VN

Quattro punti in nove partitesono un bottino troppo magro per una squadra come la Fiorentina. Dopo la tragica sconfitta in quel di San Siro, i viola hanno ora davanti a sé un bivio per la panchina di Pioli. La sfida con il Lecce darà molte risposte sul prossimo futuro della Fiorentina. Andiamo a vedere come e dove sarà possibile guardare la sfida:

Dove seguirla in Tv e radio

—  

Domenica 2 ottobre, ore 15:00Stadio Artemio Franchi
TVDAZN
StreamingDAZN
Telecronaca DAZN: in arrivo...
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

—  

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

