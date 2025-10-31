Fiorentina-Lecce, domenica ore 15: dove vederla in Tv e streaming

Quattro punti in nove partitesono un bottino troppo magro per una squadra come la Fiorentina. Dopo la tragica sconfitta in quel di San Siro, i viola hanno ora davanti a sé un bivio per la panchina di Pioli. La sfida con il Lecce darà molte risposte sul prossimo futuro della Fiorentina. Andiamo a vedere come e dove sarà possibile guardare la sfida:
Dove seguirla in Tv e radio—
|Domenica 2 ottobre, ore 15:00
|Stadio Artemio Franchi
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
|Telecronaca
|DAZN: in arrivo...
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
