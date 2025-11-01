Graziani: “Con Pradè deve essere successo qualcosa. Ora prenderei Giuntoli”

Graziani ha parlato a RTV38 dell'addio di Pradè alla Fiorentina: "Deve essere successo qualcosa altrimenti non si spiega. Oppure conoscendo Daniele, dopo l'ennesima contestazione avrà pensato 'se il problema sono io faccio un passo indietro e me ne tiro fuori'. Diversi miei amici fiorentini erano super contenti del lavoro fatto da Pradè e da Goretti in estate. Eppure pur avendo fatto le cose fatte bene il campo non gli sta dando ragione. Lo stesso discorso vale per Pioli visto che l'anno scorso per Palladino sono state più le critiche che gli elogi. Giuntoli è bravissimo. Ha fatto cose straordinarie prima a Carpi e poi a Napoli. Oggi se davvero vuoi aggiungere un ds di esperienza e di livello a Commisso e Ferrari direi di prendere subito Giuntoli".