Il giornalista di CalcioLecce.it e Radio Sportiva, Alessio Amato, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina e di come il Lecce arriverà alla sfida del Franchi. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Da Lecce: “Servirà grande aggressione, viola ad un bivio”
news viola
Da Lecce: “Servirà grande aggressione, viola ad un bivio”
Le parole del giornalista, Alessio Amato, in vista della partita del Lecce di domani al Franchi contro la Fiorentina
La situazione della Fiorentina, fino ad un paio di settimane fa, sembrava la classica partenza con piede sbagliato di una big. Un po' come era stata la Roma lo scorso anno. Quattro punti sono veramente pochi. Vedendola da fuori sembra veramente una squadra che non riuscirà a reindirizzarsi sul giusto binario. I viola sono ad un bivio.
LEGGI ANCHE
Sul Lecce—
Il Lecce prepara questa partita contro una squadra in evidente stato di difficoltà. In questa consapevolezza, chiaramente, dovrà preparare una partita di grande aggressione. L'umore in casa giallorossa? Non si meritava di perdere contro il Napoli. Due sconfitte di fila fanno arrivare la squadra al Franchi un po' titubante, soprattutto perché sono arrivate con due buone prestazioni. Vedere la stessa cosa una terza volta farebbe male.
© RIPRODUZIONE RISERVATA