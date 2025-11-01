Il giornalista Riccardo Galli, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, sulla situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
R. Galli: “Pradè ha sorpreso tutti. Sostituto? Ecco quando potrebbe arrivare”
Le parole del giornalista Riccardo Galli sul momento che sta vivendo la Fiorentina e l'addio a sorpresa di Pradè
Nella tempistica l'addio di Pradè ha sorpreso tutti. Sfido qualcuno che si sarebbe aspettato questo nei giorni scorsi. Io credo che Pradè, nei suoi giorni dopo Bologna e Inter, ci abbia pensato. Lui ha capito che domani, comunque fossero andate le cose, la sua avventura con la Fiorentina sarebbe andata avanti. La sua decisione è partita da lontano. Il fatto che sia successo oggi è inspiegabile, la situazione è pesante. Tempistiche per il sostituto di Pradè? Immagino che non sia una cosa che la Fiorentina risolverà in pochi giorni, almeno che tu non abbia già previsto questo scenario. Io credo che sia una situazione che possa essere risolta durante la sosta, non adesso con tre partite in 8 giorni. Se domani la Fiorentina dovesse vincere c'è uno scenario, se perde un altro.
