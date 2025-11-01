Viola News
Flachi: “Pradè è stato uomo. Situazione difficile per la Fiorentina”

Francesco Flachi
Le parole dell'ex attaccante viola, Francesco Flachi, in vista della partita della Fiorentina contro il Lecce e l'addio di Pradè
L'ex attaccante, Francesco Flachi, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo l'addio di Daniele Pradè. Le sue considerazioni:

La situazione in casa Fiorentina non è bella. Non fanno bene. Queste situazioni portano un po' a pensare al di fuori della partita, quindi mi auguro che non si pensi ad altro per la partita importantissima di domani. Pradè è stato un uomo, perché non tutti prendono queste decisioni qui.

Sui rischi

Spero con tutto il cuore che domani la Fiorentina faccia un risultato positivo, perché poi è una conseguenza dopo l'altra. Se dopo il direttore se ne va anche l'allenatore ci si perde tutti. Bisogna stare attenti anche a fare delle valutazioni in questo momento. Non sono situazioni positive per il presente e futuro di questa società.  Mi auguro che la Fiorentina sia già preparata per il sostituto. Se domani non dovesse fare il risultato la situazione si farebbe veramente pesante.

