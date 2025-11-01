Flachi: “Pradè è stato uomo. Situazione difficile per la Fiorentina”

L'ex attaccante, Francesco Flachi, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo l'addio di Daniele Pradè. Le sue considerazioni:
La situazione in casa Fiorentina non è bella. Non fanno bene. Queste situazioni portano un po' a pensare al di fuori della partita, quindi mi auguro che non si pensi ad altro per la partita importantissima di domani. Pradè è stato un uomo, perché non tutti prendono queste decisioni qui.
Spero con tutto il cuore che domani la Fiorentina faccia un risultato positivo, perché poi è una conseguenza dopo l'altra. Se dopo il direttore se ne va anche l'allenatore ci si perde tutti. Bisogna stare attenti anche a fare delle valutazioni in questo momento. Non sono situazioni positive per il presente e futuro di questa società. Mi auguro che la Fiorentina sia già preparata per il sostituto. Se domani non dovesse fare il risultato la situazione si farebbe veramente pesante.
