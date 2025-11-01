Stovini: “Non so se una vittoria tiene saldo Pioli. Serve anche convincere”

L'ex difensore del Lecce, Lorenzo Stovini, è intervenuto a Lady Radio durante "I Ragazzi nel Pallone" del momento in casa Fiorentina. Le sue parole:
Le parole dell'ex calciatore del Lecce e tifoso viola, Lorenzo Stovini, sul momento della Fiorentina e il futuro di Pioli
La notizia della separazione da Pradè è importante, anche se nessuno si sarebbe immaginato che potesse arrivare poco prima di una partita così delicata per la Fiorentina. Adesso ci sarà da capire come andare contro il Lecce. Quello che è successo oggi potrebbe essere un segnale importante per un eventuale ritorno di Palladino. Tutto coincide. A mio parere il cambio in panchina potrebbe arrivare anche in caso di vittoria. Non so se Pioli sia saldo. Oltre ad una vittoria servirà sicuramente una prestazione convincente. Non credo che si dimetta, però nel caso in cui non arrivasse il risultato la cosa sembrerebbe abbastanza scritta.
Sul Lecce—
Hanno fatto una partita importante contro il Napoli. Chissà come sarebbe andata se Camarda avesse segnato quel rigore. Di Francesco ha avuto l'intelligenza di cambiare modulo, è abituato a far giocare bene le sue squadre e anche a Lecce ci sta riuscendo. Adesso sembra aver trovato una quadra, domani la Fiorentina dovrà stare molto attenta.
Sulla Fiorentina—
Non c'è qualcuno in particolare da cui mi aspetto di più, ma da tutta la squadra sì. Devono ancora dimostrare il loro reale valore, perché in queste prime giornate c'è poco da salvare. A centrocampo vorrei vedere Fagioli, Nicolussi Caviglia e soprattutto un Gudmundsson al top. Ad inizio stagione eravamo tutti contenti dell'operato della società, se la squadra riesce a trovare un'identità di gioco si riuscirà sicuramente a risalire la china.
