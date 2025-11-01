Enzo Bucchioni, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato così la situazione in casa Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Dimissioni dovute agli striscioni. La squadra ha un ulteriore shock”
news viola
Bucchioni: “Dimissioni dovute agli striscioni. La squadra ha un ulteriore shock”
Le parole del giornalista Enzo Bucchioni
Pradè non l'ha fatto subito per senso di responsabilità, non voleva abbandonare la Fiorentina in questo momento drammatico. Era questo l'obiettivo. La Fiorentina è debole. Potrebbe essere una scelta dannosa dare la testa ai tifosi, tanto il suo destino era segnato. La squadra ha un ulteriore shock. Vorrei davvero che da qui ripartisse la rifondazione: cominciamo a sostituire Ferrari, serve un uomo di calcio che sappia come comportarsi. Non puoi andare in televisione a dire "non sappiamo cosa fare". La fragilità è attestata dalla scelta di Pioli: il tutto nasce dalle dimissioni di Palladino, non l'hanno mandato via e la società è stata costretta a scegliere velocemente. Se Pioli non dovesse uscire da questa situazione, potrebbe tornare in ballo anche Palladino. Sono ancora più preoccupato. Una decisione così andava presa con soluzioni già in mano. Se non ci fossero stati gli striscioni non accadeva ciò.
© RIPRODUZIONE RISERVATA