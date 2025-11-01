Bocci: “Squadra vuota e società snella. Non si capisce la gravità della situazione”

Alessandro Bocci ha commentato a Radio Bruno le dimissioni di Pradé e la classifica della Fiorentina:
Sono sorpreso fino a un certo punto, non me lo aspettavo oggi ma era chiaro che per Pradè era arrivata la fine, ma pensavo si potesse arrivare a fine stagione o a gennaio. E' un estremo gesto di responsabilità nel tentativo di scuotere la squadra. Secondo me non si capisce la situazione. Oggi la Fiorentina deve lottare per salvarsi, non ci sono partite facili. E' una squadra vuota, a San Siro è andata per non perdere. I rapporti con la Fiorentina credo siano di grande umanità e vicinanza. La Fiorentina è una società snella, avrebbe bisogno di un direttore sportivo, non solo per il mercato, ma perché non si può lasciare la squadra e Pioli abbandonati al proprio destino. I tempi per inserire una nuova figura sarebbero stretti. Le squadre non attrezzate per la lotta salvezza più rimangono lì e più ci si infilano.
