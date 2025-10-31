Viola News
Cassano duro: “Pioli può anche vincere con il Lecce, ma è un tecnico senza futuro”

Antonio Cassano
Antonio Cassano ha parlato della gara tra Inter e Fiorentina soffermandosi sul futuro di Stefano Pioli e sui problemi viola
Durante la consueta puntata di Viva el Futbol su youtube, Antonio Cassano ha parlato di Fiorentina-Inter, sottolineando come il futuro di Stefano Pioli sia lontano da Firenze anche vincendo contro il Lecce domenica al Franchi. Ecco le sue parole:

"L'involuzione di Kean da quando è arrivato Stefano Pioli è clamorosa. Due gol in nove partite. L'anno scorso viaggiava ad una rete a partita. Sta facendo brutte prestazioni. Io non impazzisco per lui, però con Palladino ha fatto un campionato clamoroso. Pioli cambia sempre il suo compagno in attacco, cercando sempre caratteristiche diverse."

Pioli

"Immaginavo che Pioli non fosse più il tecnico del Milan. L'avventura in Arabia ha cancellato il suo passato. Anche col Bologna è stato fortunato. Pradé ha detto che la partita con il Lecce è da vita o morte, ma la verità è un'altra. Puoi anche vincere domenica, però io non vedo niente. Penso che Pioli abbia la clessidra di 'padre tempo' sulla testa. Non sarà tra due domeniche o tra un mese, ma è un tecnico che non ha futuro. La Fiorentina è destinata a cambiare. Pioli è arrivato con tante promesse, in una piazza non facile e adesso rischia la figuraccia."

