Federico Baschirotto, difensore centrale della Cremonese, sta attraversando un ottimo momento con la sua squadra che è la rivelazione di questo campionato. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport, dove si sofferma su Moise Kean:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Baschirotto: “Chi mi ha fatto penare? Lautaro, ma anche Moise Kean”
Gazzetta dello Sport
Baschirotto: “Chi mi ha fatto penare? Lautaro, ma anche Moise Kean”
Le parole di Federico Baschirotto su Moise Kean
Chi mi ha fatto più penare? Lautaro, ma anche Thuram, Kean e Vlahovic. La Serie A è piena di grandi campioni che possono risolvere le partite in ogni momento
© RIPRODUZIONE RISERVATA