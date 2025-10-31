Viola News
Baschirotto: “Chi mi ha fatto penare? Lautaro, ma anche Moise Kean”

Le parole di Federico Baschirotto su Moise Kean
Federico Baschirotto, difensore centrale della Cremonese, sta attraversando un ottimo momento con la sua squadra che è la rivelazione di questo campionato. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport, dove si sofferma su Moise Kean:

Chi mi ha fatto più penare? Lautaro, ma anche Thuram, Kean e Vlahovic. La Serie A è piena di grandi campioni che possono risolvere le partite in ogni momento

