Bucchioni a Gazzetta: “Se non fosse stato Pioli sarebbe già esonerato da un pezzo”

Enzo Bucchioni ha commentato così la situazione della Fiorentina alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su Stefano Pioli:
I continui cambi di formazione e di strategie hanno il sapore di inutili tentativi. È evidente che fra le idee del tecnico e la squadra ci sia un vuoto incolmabile. E questa è un'altra cosa che non torna, che si fa fatica ad accettare. Proprio lui, quello che ha vinto lo scudetto con il Milan appena tre anni fa, che "on fire" ha portato i rossoneri a una semifinale di Champions giocando un gran calcio, proprio per questo finito fra i Guru della panchina. Cosa è successo? La società continua a difenderlo, ma se non fosse stato Pioli sarebbe già stato esonerato da un pezzo. Qualcuno suggerisce con malignità, se non avesse un contratto triennale da tre milioni l'anno. Possibile? Probabile? Nel calcio ci sta tutto, non ci sta di vedere la Fiorentina giocare peggio di una provinciale nella notte di San Siro contro l'Inter, dove spesso è stata protagonista.
