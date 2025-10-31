Repubblica commenta: “Fiorentina sbiadita e tradita dai suoi talenti”

La Fiorentina è un rompicapo. Dove sono finiti i protagonisti del sesto posto della scorsa stagione?

Redazione VN 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 10:52)

"Rompicapo Fiorentina: una squadra sbiadita tradita dai suoi talenti": è il titolo dell'analisi di Repubblica Firenze sul momento della squadra viola.

Detto che i nuovi acquisti non stanno performando - si legge sul quotidiano - è il rendimento di chi già c'era a lasciare ancora più basiti dato che hanno dimostrato di essere altro. Il club ha lottato per tenere Gosens e Dodò, per riscattare a suon di milioni Gudmundsson e Fagioli, per confermare e presto rinnovare Mandragora. Cosa è successo al blocco squadra che doveva essere la base di partenza per un ciclo da parte alta della classifica è il mistero dei misteri.

Lasciando da parte De Gea e Kean, è impressionante come molti interpreti del sesto posto siano regrediti. Dodò e Gosens sono stati a lungo considerati punti di forza indiscutibili. Il brasiliano, invece, sembra un corpo estraneo, il tedesco arranca, è arrugginito. Peraltro un affaticamento al flessore che lo sta facendo dannare lo terrà fuori dalla sfida contro il Lecce (e forse non solo).

A metà campo Mandragora ha lasciato spazio a un giocatore che imbottisce di errori la gara. Mentre quel Fagioli paragonato nelle fasi iniziali della sua avventura viola addirittura a Borja Valero per classe e intelligenza non si vede da tempo, avvolto in un nuovo calciatore sbiadito, anzi spento. Per trattenere Gudmundsson sono stati necessari 13 milioni dopo i 6 abbondanti serviti per il primo prestito. Il risultato è tanto, troppo diverso da quanto prospettato. E la difesa è la peggiore del campionato.