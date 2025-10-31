Viola News
Cappellini sicuro: “Con il Lecce sarà la partita più importante degli ultimi anni”

Le parole del giornalista, Stefano Cappellini, sul momento della Fiorentina in vista della gara contro il Lecce
Il giornalista de La Repubblica, Stefano Cappellini, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina:

"Quella di domenica è la partita più importante degli ultimi anni. Addirittura considerando anche le finali. Se dovesse andare male si spalancherebbe un baratro. E' una partita da vincere a tutti i costi, ma non è scontato. Per la Fiorentina vista in queste settimane l'esito del match non è sicuro. La squadra viola è più forte del Lecce, ma per batterlo servirà una Fiorentina diversa da quella vista ultimamente."

Esonero Pioli?

Guardandosi in torno ci vuole poco a capire che le opzioni sono veramente poche. Direi tre: Thiago Motta, De Rossi e Vanoli. Possono essere accostati alla Fiorentina anche se per ognuno di loro ci sono dei grandi pro e dei grandi contro. Non credo che ci possono essere altri nomi. L'esonero di Pioli, in caso di mancata vittoria con il Lecce è sicuro al 100%. Io preferirei Thiago Motta, ma non è facile convincerlo e in più ha bocciato Kean alla Juventus. De Rossi non ha esperienza e non ha dimostrato nulla. Nessuno dei tre nomi sarebbe una scelta sicura, ma l'ex Roma non mi convincerebbe.

