Cinquini: “Pradè si tolto qualche sassolino dalla scarpa. Adesso servono i risultati”

"Questa è stata l'estate della rivincita per Pradè. Ha fatto una campagna trasferimenti importante, riscattando tutti i migliori. Dopo la scorsa annata dove è stato contestato duramente, in questa si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il mercato è stato fatto di comune accordo con Pioli. Credo che già la scelta del tecnico è stata perfettamente azzeccata. Commisso è un presidente ambizioso, che vuole raggiungere l'Europa League. Per questo ha speso molto sul mercato la sua Fiorentina. Adesso è fondamentale stare attenti, perché nello spogliatoio ci sono tanti calciatori che prendono tanto di stipendio come Kean e De Gea."