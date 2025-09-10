Oreste Cinquini ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Ecco il suo commento sulla conferenza stampa fiume del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé:
Cinquini: “Pradè si tolto qualche sassolino dalla scarpa. Adesso servono i risultati”
"Questa è stata l'estate della rivincita per Pradè. Ha fatto una campagna trasferimenti importante, riscattando tutti i migliori. Dopo la scorsa annata dove è stato contestato duramente, in questa si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il mercato è stato fatto di comune accordo con Pioli. Credo che già la scelta del tecnico è stata perfettamente azzeccata. Commisso è un presidente ambizioso, che vuole raggiungere l'Europa League. Per questo ha speso molto sul mercato la sua Fiorentina. Adesso è fondamentale stare attenti, perché nello spogliatoio ci sono tanti calciatori che prendono tanto di stipendio come Kean e De Gea."
Il mercato viola—
"Pradè è una persona che fa calcio da anni. Saprà gestire ogni problema. La squadra viola può lottare in campo con chiunque, adesso servono i risultati. Pioli può portare il suo aspetto umano nello spogliatoio. Il Franchi deve tornare il prima possibile quello di un tempo. Sappiamo quanto può aiutare uno stadio come quello di Firenze, se pieno. Vedere la Fiesole "spostata" in Ferrovia è una cosa che mi lascia un po' stranito. L'affare per Piccoli lo ha fatto il Cagliari, però può diventare una pedina importante per Pioli. Credo che Comuzzo sia rimasto a Firenze per il volere del presidente e di Pioli. E' un centrale che vale molto sul mercato e viene ricercato da squadre importanti. Speriamo che la sua permanenza possa farlo migliorare ancora."
