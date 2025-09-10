Marchini: “Sabato serve una Fiorentina offensiva. Pradè in estate si è riscattato”

"E' stata una conferenza stampa molto umana da parte di Daniele Pradè . Il direttore è passato da una contestazione forte ad un riscatto in estate . Ha lavorato bene, con buone intuizioni. Il mercato è stato fatto con un marchio ben preciso. La fiducia della società è stata una benzina importante per l'ex ds della Roma . Non credo che durante la stagione Pradè punterà il dito contro Pioli , se le cose non dovessero andate come sperato . In questa stagione la Fiorentina vuole decisamente vincere un trofeo. La società viola ha alzato l'asticella. Gli obiettivi, rispetto al passato, sono cambiati. Il campo dirà sei i tanti soldi spesi sono stati utilizzati bene oppure no."

I prossimi impegni

"Sabato mi aspetto una Fiorentina feroce. E' la prima partita in casa dopo tanto tempo. Credo proprio che andremo verso il tutto esaurito. C'è grande attesa e entusiasmo. Un grande risultato con il Napoli regalerebbe autostima e sicurezza alla squadra viola. Sarà una partita importante per tutti: da Fazzini a Fagioli, fino a Dzeko. Sono tanti i possibili protagonisti, così come molte sono anche le alternative di qualità. Mi aspetto Nicolussi Caviglia dal primo minuto. Un centrocampo di costruzione e interdizione. Giocherei con Piccoli e Kean in avanti. Una gara di contenimento con il Napoli non può bastare. Alcuni aspetti legati al passato hanno lasciato delle sensazioni differenti. Ad inizio campionato le partite vanno prese una alla volta. Queste due settimane hanno fatto benissimo ai calciatori che sono rimasti e quelli che sono andati in Nazionale.