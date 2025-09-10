Il dramma familiare di Fazzini: “Mia sorella soffre di una malattia rara”

Jacopo Fazzini ha rivelato un aspetto intimo e familiare molto delicato: la sorella Carolina soffre della sindrome di Rett

Redazione VN 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 17:23)

Non solo calcio nell'intervista di Jacopo Fazzini alla Gazzetta dello Sport. Il nuovo centrocampista della Fiorentina ha infatti affrontato un tema molto intimo che riguarda la sua sorella e di riflesso tutta la sua famiglia. Parole che fanno riflettere ("capisci che le cose importanti della vita sono altre") spiega il calciatore classe 2003.

Le parole di Fazzini sulla sorella — "Carolina soffre fin da piccola di una malattia rara: la sindrome di Rett. Colpisce solo le donne. Rimani bambino. Io e Tommaso, per quel che possiamo, diamo una mano e ci siamo abituati a conviverci. Abbiamo pure creato una fondazione, “Ti amo”, e a Viareggio c’è un medico esperto di questa malattia. Si lavora a una sperimentazione per la cura, ma è lunga".

Jacopo, che porta il nome della sorella tatuato su un braccio, aveva dedicato a lei il suo primo gol in Serie A. Ma mai aveva parlato della malattia che la affliggeva, fino ad oggi quando ha deciso di renderla pubblica anche per promuovere la ricerca.