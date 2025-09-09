Sartori: “Ecco quando potevo venire a Firenze. Kean diventerà un top europeo”

Giovanni Sartori ha parlato a margine del Premio Nereo Rocco. Ecco cosa ha detto, anche sulla Fiorentina, il dirigente dei felsinei:

"Siamo contentissimi di Italiano. Ha portato al Bologna un trofeo che mancava d 50 anni, speriamo di crescere insieme e di portare risultati importanti a casa. Spesso ci mettono sullo stesso livello della Fiorentina, ed a me non dispiace. Hanno fatto un mercato importante ed hanno un allenatore di grandissimo livello. Se ci mettono allo stesso livello vuol dire che faremo qualcosa di buono anche noi."