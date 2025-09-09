Giovanni Sartori ha parlato a margine del Premio Nereo Rocco. Ecco cosa ha detto, anche sulla Fiorentina, il dirigente dei felsinei:
news viola
Sartori: “Ecco quando potevo venire a Firenze. Kean diventerà un top europeo”
"Siamo contentissimi di Italiano. Ha portato al Bologna un trofeo che mancava d 50 anni, speriamo di crescere insieme e di portare risultati importanti a casa. Spesso ci mettono sullo stesso livello della Fiorentina, ed a me non dispiace. Hanno fatto un mercato importante ed hanno un allenatore di grandissimo livello. Se ci mettono allo stesso livello vuol dire che faremo qualcosa di buono anche noi."
Su Kean: "Direi che nell'ultimo anno ha dimostrato di essere un attaccante top, e lo ha dimostrato anche ieri. Lo vedo in crescita, e credo possa diventare un attaccante di livello in Europa. Dzeko è della Fiorentina, il mercato è finito, ed io parlo dei giocatori del Bologna. Bernardeschi voleva tornare in Italia, credo ci possa dare tanto con la sua esperienza."
Sul suo accostamento alla Fiorentina: "C'è stato un momento in cui potevo venire alla Fiorentina, poi non se n'è fatto niente. Sia ai tempi di Sconcerti dirigente che quando c'erano i Della Valle"
© RIPRODUZIONE RISERVATA