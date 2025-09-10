Poesio: “Col Napoli no alla coppia Piccoli-Kean. Mi aspetto più ritmo”

"Penso che sabato vedremo un centrocampo a tre. Non credo che la Fiorentina farà la partita per vincere la battaglia in mediana. Le caratteristiche fisiche dei partenopei sono imbattibili . Credo che invece la squadra viola potrà dire la sua tramite le fasce e la potenza di Kean . Mi aspetto più ritmo e più gamba contro il Napoli . I 15 giorni di pausa e il ritorno al Franchi farà bene alla squadra viola . Nelle prime due uscite la Fiorentina ha mantenuto ritmi bassi e poca foga agonistica. Kean con dietro Fazzini potrebbe essere una buona opzione, ovviamente in caso di assenza di Gudmundsson . Le due punte "vere", contro il Napoli, mi sembrano un rischio."

La conferenza di oggi

"Pradé ci ha raccontato il suo lavoro. La Fiorentina ha messo molti soldi sul mercato e quindi tutti si aspettano dei risultati e magari anche un trofeo. Il direttore viola è un dipendente e risponde al proprietario e non ai tifosi. Dal momento che Pradè ha sentito la fiducia di Commisso ha, giustamente, continuato il proprio lavoro. Per la Fiorentina il vivaio è anche una grossa risorsa economica. Con Kayode la società viola ha fatto una grande plusvalenza e penso che lo possa fare anche con Comuzzo.