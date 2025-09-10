Il giornalista Ernesto Poesio è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la conferenza stampa fiume del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé. Ecco le sue parole:
Poesio: “Col Napoli no alla coppia Piccoli-Kean. Mi aspetto più ritmo”
"Penso che sabato vedremo un centrocampo a tre. Non credo che la Fiorentina farà la partita per vincere la battaglia in mediana. Le caratteristiche fisiche dei partenopei sono imbattibili. Credo che invece la squadra viola potrà dire la sua tramite le fasce e la potenza di Kean. Mi aspetto più ritmo e più gamba contro il Napoli. I 15 giorni di pausa e il ritorno al Franchi farà bene alla squadra viola. Nelle prime due uscite la Fiorentina ha mantenuto ritmi bassi e poca foga agonistica. Kean con dietro Fazzini potrebbe essere una buona opzione, ovviamente in caso di assenza di Gudmundsson. Le due punte "vere", contro il Napoli, mi sembrano un rischio."
La conferenza di oggi—
"Pradé ci ha raccontato il suo lavoro. La Fiorentina ha messo molti soldi sul mercato e quindi tutti si aspettano dei risultati e magari anche un trofeo. Il direttore viola è un dipendente e risponde al proprietario e non ai tifosi. Dal momento che Pradè ha sentito la fiducia di Commisso ha, giustamente, continuato il proprio lavoro. Per la Fiorentina il vivaio è anche una grossa risorsa economica. Con Kayode la società viola ha fatto una grande plusvalenza e penso che lo possa fare anche con Comuzzo.
