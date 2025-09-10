Scopritore Kean: “E’ solo l’inizio. Farà la fortuna della Fiorentina”

Maurizio Molinelli, scopritore, mentore e primo allenatore di Moise Kean alla Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sul bomber italiano:
Sono sempre stato convinto del valore di Kean. E' un giocatore che ha bisogno della fiducia della squadra. Alla Juventus, sicuramente, non sentiva niente di tutto ciò. Per questo non ha segnato con continuità. Però non potevo pensare che si fosse dimenticato come segnare. Seconde me il meglio deve ancora venire. E' nella piena maturazione, questo è solo l'inizio. Firenze gli ha dato tutto e Kean sta ripagando la città e la società viola. E' un ragazzo d'oro e farà la fortuna della Fiorentina. Giocare con un altro attaccante lo può solo aiutare. Le difese non si concentreranno soltanto su di lui. Può giocare anche sull'esterno. Kean in questo momento è abituato a giocare con Gudmundsson. Pioli sta lavorando per trovare l'intesa con tutti gli attaccanti della Fiorentina.
