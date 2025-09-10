Viola News
Ferrari: “Kean ha scelto di rimanere qui. Commisso non ci sarà con il Napoli”

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato al Tgr Rai Toscana sui temi legati al mondo viola
Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato al Tgr Rai Toscana toccando i temi legati a Rocco Commisso, alla questione stadio e biglietti, oltre che a Moise Kean:

Ci auguriamo che già nelle prossime gare si possano avere aggiornamenti più rapidi riguardo a stadio e ticketing. Ieri sera abbiamo preso parte a un incontro in prefettura: c’è la massima attenzione e tutti sono consapevoli delle responsabilità che comporta la sfida contro il Napoli. Sono state predisposte tutte le misure necessarie. Commisso sabato non sarà a Firenze per impegni improvvisi, ma appena ne avrà l’occasione tornerà accanto alla squadra. Per quanto riguarda Kean, la Fiorentina e il presidente sono stati i primi a puntare su di lui. L’idea comune era quella di proseguire insieme e il giocatore non aveva intenzione di lasciare il club. Abbiamo fatto in modo che si sentisse parte centrale del nostro progetto

