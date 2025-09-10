Ferrari: “Kean ha scelto di rimanere qui. Commisso non ci sarà con il Napoli”

Ci auguriamo che già nelle prossime gare si possano avere aggiornamenti più rapidi riguardo a stadio e ticketing. Ieri sera abbiamo preso parte a un incontro in prefettura: c’è la massima attenzione e tutti sono consapevoli delle responsabilità che comporta la sfida contro il Napoli. Sono state predisposte tutte le misure necessarie. Commisso sabato non sarà a Firenze per impegni improvvisi, ma appena ne avrà l’occasione tornerà accanto alla squadra. Per quanto riguarda Kean, la Fiorentina e il presidente sono stati i primi a puntare su di lui. L’idea comune era quella di proseguire insieme e il giocatore non aveva intenzione di lasciare il club. Abbiamo fatto in modo che si sentisse parte centrale del nostro progetto