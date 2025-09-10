Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la conferenza stampa fiume del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Ecco le sue parole:
news viola
Ferrara: “Pradè è stato onesto, la conferenza mi è piaciuta. Ho un solo dubbio”
"Pradè è una persona sincera e con una bella dialettica. Ha dato l'idea di grande unità, citando tutti. E' stata una conferenza stampa molto positiva. Il nodo del centrocampo è quello più difficile da spiegare, però ho visto il direttore molto sicuro delle proprie scelte. Ha ammesso il dispiacere per le contestazioni, però credo che Pradè ci tenga molto a lavorare a Firenze. Non mi ha stupito la sua permanenza. La proprietà viola è importante e ha grande fiducia in lui. Uno dei vantaggi dell'avere Pioli è che la sua esperienza gli permette di mostrare un carisma differente da Palladino."
Comuzzo?—
"Pradè è stato onesto, di solito quelle offerte le accetti. 35 milioni per un difensore sono tantissimi. Questa trasparenza mi piace. La Fiorentina ha investito sui giovani italiani, senza fare molti prestiti. E' una cosa buonissima, visto che puoi patrimonializzare tutti questi calciatori nei prossimi anni."
Napoli—
"Con il Napoli molto passerà dal centrocampo. Sul piano fisico sono più forti, quindi Pioli dovrà fare una scelta precisa. Dzeko è sempre pronto a entrare durante le partite. Il modulo più logico mi sembra il 3-5-2. In questo sistema restano comunque dei punti interrogativi sul centrocampo. Dove verranno impiegati Nicolussi Caviglia e Fagioli? Fazzini potrà fare la mezzala? Insomma, Pioli dovrà essere bravo nel trovare le giuste chiavi tattiche."
© RIPRODUZIONE RISERVATA