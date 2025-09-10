Ferrara: “Pradè è stato onesto, la conferenza mi è piaciuta. Ho un solo dubbio”

"Pradè è una persona sincera e con una bella dialettica. Ha dato l'idea di grande unità, citando tutti. E' stata una conferenza stampa molto positiva. Il nodo del centrocampo è quello più difficile da spiegare, però ho visto il direttore molto sicuro delle proprie scelte. Ha ammesso il dispiacere per le contestazioni, però credo che Pradè ci tenga molto a lavorare a Firenze. Non mi ha stupito la sua permanenza. La proprietà viola è importante e ha grande fiducia in lui. Uno dei vantaggi dell'avere Pioli è che la sua esperienza gli permette di mostrare un carisma differente da Palladino."