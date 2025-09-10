Bucchioni: “Con la cessione degli esuberi sarebbe stato un mercato perfetto”

La conferenza stampa di Pradè mi ha colpito nella tranquillità con cui ha spiegato tutte le proprie scelte. Io avrei chiesto le spiegazioni delle dimissioni di Palladino. Pioli è un tecnico con le idee chiare, questa è una cosa ottima anche per il mercato. Pradè e l'allenatore viola hanno lavorato bene fin dall'inizio. L'ex Milan ha grande carisma e personalità. E' un tecnico di prima fascia. Potrà far crescere anche la società viola. Avere pochi giocatori in prestito è importantissimo. Invece, il problema, rimangono i troppi esuberi ancora in rosa. Se avesse ceduto questi calciatori sarebbe stato un mercato perfetto.