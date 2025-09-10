Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la conferenza stampa fiume del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé. Ecco le sue parole:
Bucchioni: “Con la cessione degli esuberi sarebbe stato un mercato perfetto”
La conferenza stampa di Pradè mi ha colpito nella tranquillità con cui ha spiegato tutte le proprie scelte. Io avrei chiesto le spiegazioni delle dimissioni di Palladino. Pioli è un tecnico con le idee chiare, questa è una cosa ottima anche per il mercato. Pradè e l'allenatore viola hanno lavorato bene fin dall'inizio. L'ex Milan ha grande carisma e personalità. E' un tecnico di prima fascia. Potrà far crescere anche la società viola. Avere pochi giocatori in prestito è importantissimo. Invece, il problema, rimangono i troppi esuberi ancora in rosa. Se avesse ceduto questi calciatori sarebbe stato un mercato perfetto.
La sfida col Napoli—
Col Napoli il modulo migliore è il 3-5-2, con un centrocampo formato da Fagioli, Mandragora e Sohm. Un giocatore più tecnico e due più fisici, con Fagioli pronto a chiudere ogni linea di passaggio. Non credo proprio che giocherà Nicolussi Caviglia. L'unico mio dubbio è su chi ci sarà accanto a Kean. Se Gudmundsson non dovesse recuperare, mi aspetto una coppia tutta italiana con Piccoli. Dzeko è un calciatore capace di schermare Lobotka. Potrebbe essere una buona soluzione. Vedremo un'altra Fiorentina sabato. Pioli ha potuto lavorare per due settimane con, praticamente, la squadra al completo. Chiedo alla Fiorentina una prestazione importante che ci faccia ben sperare per il resto della stagione.
