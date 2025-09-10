Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport per analizzare la situazione della Fiorentina. Tra i temi toccati, le parole in conferenza stampa di Daniele Pradè e la sfida di sabato col Napoli. Ecco le sue parole:
news viola
Graziani: “Sono contento del rinnovo di Parisi. Mai capito le contestazioni a Pradè”
"Mi interessano gli obiettivi della Fiorentina, non le opzioni con cui Pradè acquista i calciatori. Contro il Napoli è una partita molto difficile, perché lotteranno fino alla fine per vincere lo Scudetto. La Fiorentina, però, può rendere la vita difficile a chiunque. Sabato faremo una gran bella partita, perché abbiamo delle grandi qualità in tante zone del campo. Sulle fasce e in attacco abbiamo giocatori forti. Il centrocampo sarà sicuramente a 5, visto che Dodò e Gosens stringeranno molto in mezzo al campo. Il modulo sarà il 3-5-2. La Fiorentina per me arriverà tra le prime cinque in campionato. La squadra viola è molto competitiva, la vedo inferiore soltanto a Napoli e Inter."
Pradé, Gosens e Parisi—
"Non ha capito le contestazioni dell'anno scorso, perché il sesto posto è stato un risultato molto positivo. Ho trovato fuori luogo queste polemiche. Non avrei ceduto Gosens, perché con i soldi dell'Atalanta non avrei mai preso un suo sostituto all'altezza. Sono contento del rinnovo di Parisi. E' un ragazzo bravissimo, che quando gioca è sempre pronto. Tutti gli allenatore del mondo vorrebbero avere l'ex Empoli in rosa."
© RIPRODUZIONE RISERVATA