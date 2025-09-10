Graziani: “Sono contento del rinnovo di Parisi. Mai capito le contestazioni a Pradè”

"Mi interessano gli obiettivi della Fiorentina, non le opzioni con cui Pradè acquista i calciatori. Contro il Napoli è una partita molto difficile, perché lotteranno fino alla fine per vincere lo Scudetto. La Fiorentina, però, può rendere la vita difficile a chiunque. Sabato faremo una gran bella partita, perché abbiamo delle grandi qualità in tante zone del campo. Sulle fasce e in attacco abbiamo giocatori forti. Il centrocampo sarà sicuramente a 5, visto che Dodò e Gosens stringeranno molto in mezzo al campo. Il modulo sarà il 3-5-2. La Fiorentina per me arriverà tra le prime cinque in campionato. La squadra viola è molto competitiva, la vedo inferiore soltanto a Napoli e Inter."