Grassia: “Con Napoli giocherei con la difesa a 4. Occhio alle fasce”

Il parere del giornalista su alcune tematiche legate ai gigliati di Stefano Pioli
Il giornalista Filippo Grassia ha parlato oggi su Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e su alcuni giocatori viola:

La coppia Kean-Retegui è sovrapponibile a quella Piccoli-Kean. I giocatori si intendo alla grande. Credo proprio che Kean possa far benissimo anche alla Fiorentina. Moise detta spesso il passaggio e i centrocampisti devono rischiare il passaggio verso di lui. Il Napoli sarà il peggior avversario per il ritorno al Franchi. La Fiorentina dovrà fare grande attenzione sulle fasce, perché spesso cercano di allargare il gioco. Con queste squadre molto tecniche sono favorevole alla difesa a quattro. Il Napoli è la migliore squadra della Serie A. La rosa è completa e molto forte. Con la Fiorentina giocherà Lucca, che andrà tenuto ad uomo.

