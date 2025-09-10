Casini: “Il Napoli teme la Fiorentina. Mi aspetto la coppia Piccoli-Kean”

Il Consigliere Comunale ed ex Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato su Radio Bruno della Fiorentina di Stefano Pioli. Le sue parole:
Le parole dell'ex Sindaco di Bagno a Ripoli sulla nuova Fiorentina di Stefano Pioli
Il Napoli è una squadra di assoluto livello. Il campionato entra nel vivo. Nelle prossime partite la Fiorentina dovrà dimostrare di che pasta è fatta. Per ora abbiamo raccolto poco e adesso con la prima in casa dovremo riscattarci. Sarà una gara molto difficile, per la grande forza dei partenopei. Ha una rosa vasta, ma con tanti giocatori partiti con le proprie nazionali. Rimane un match di cartello. La Fiorentina vorrà far bene sul proprio campo. La rosa è forte, quindi c'è molta fiducia per sabato. Il mercato è stato positivo. Credo che anche il Napoli tema la squadra viola. Mi aspetto la coppia Piccoli-Kean. Voglio vedere una squadra offensiva, anche se i partenopei hanno un centrocampo di livello internazionale. Il potenziale dell'attacco viola rimane molto importante
