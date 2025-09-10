L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò mette in guardia gli azzurri in vista della prossima partita, in programma sabato alle 20:45 al Franchi contro la Fiorentina: "Sarà un avversario un po’ più impegnativo di Sassuolo e Cagliari" ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Calaiò avvisa il Napoli: “La Fiorentina può mettere in difficoltà”
news viola
Calaiò avvisa il Napoli: “La Fiorentina può mettere in difficoltà”
Parla l'ex attaccante del Napoli: "Kean è in un grande momento e Pioli potrebbe schierarlo in coppia con un altro attaccante puro"
"C’è da stare attenti e fare una partita importante senza sbagliare nulla, la Fiorentina ha calciatori che ti possono mettere in difficoltà come Kean che è in un ottimo momento. Il doppio centravanti è una soluzione che a me piace e mancando Gudmundsson la Fiorentina potrebbe proporre questa soluzione adottata anche dalla Nazionale. Il Napoli però ha Buongiorno, insieme a Beukema può essere un muro capace di arginare le qualità offensive della squadra viola".
© RIPRODUZIONE RISERVATA