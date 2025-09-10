Viola News
Calaiò avvisa il Napoli: “La Fiorentina può mettere in difficoltà”

Parla l'ex attaccante del Napoli: "Kean è in un grande momento e Pioli potrebbe schierarlo in coppia con un altro attaccante puro"
L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò mette in guardia gli azzurri in vista della prossima partita, in programma sabato alle 20:45 al Franchi contro la Fiorentina: "Sarà un avversario un po’ più impegnativo di Sassuolo e Cagliari" ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli.

"C’è da stare attenti e fare una partita importante senza sbagliare nulla, la Fiorentina ha calciatori che ti possono mettere in difficoltà come Kean che è in un ottimo momento. Il doppio centravanti è una soluzione che a me piace e mancando Gudmundsson la Fiorentina potrebbe proporre questa soluzione adottata anche dalla Nazionale. Il Napoli però ha Buongiorno, insieme a Beukema può essere un muro capace di arginare le qualità offensive della squadra viola".

