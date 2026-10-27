VIDEO - Calvarese: "Viery su Thuram era rigore, perché il Var non è intervenuto?"

L'ex ds della Fiorentina, Oreste Cinquini, ha analizzato il momento viola al Pentasport di Radio Bruno:

"Veniamo da due sconfitte diverse. Un punto da Milano andava portato via, ma credo che ci sia anche sia una questione fisica, sia mentale. Como ed Inter dovevano essere più stanche di noi, ed invece in entrambe le gare abbiamo subito nella ripresa. Dietro facciamo fatica, e speriamo di non doverci piangere di nuovo addosso. Questa è una buona squadra, ma manca un giocatore di grande personalità. La società deve stare vicina alla squadra, e Pararici ha esperienza, ma forse manca qualcosa di leadership nella squadra."

I problemi: "Paratici è arrivato con un grande curriculum, ma manca una figura di riferimento al di sopra di lui. Servirebbe qualcuno per quanto riguarda la gestione sportiva, senza andare in conflitto. Bisogna stare attenti, perchè a stare la sotto rischi di abituarti. Non cambierei la rosa della Fiorentina con quella della Lazio, ma Gattuso ha creato un bel gruppo, trovando stimoli e coesione. Mastantuono bisogna che determini di più, e Vanoli deve trovare più certezze. Cambiare sempre formazione non aiuta. Credo che Beto possa essere più funzionale con Mastantuono rispetto a Pellegrino. Dodò è un problemanello spogliatoio, o si decide di darlo a piena disposizione a Vanoli, oppure si trova una soluzione."