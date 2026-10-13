Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato Antonio Cincotta, ex tecnico della Fiorentina Femminile. Le sue dichiarazioni:

"Non mi aspetavo la sconfitta di Genova, così come questa partenza. La Fiorentina si è strutturata, con un progetto basato su Paratici. Il momento è complicato, e le responsabilità vanno condivise fra squadra ed allenatore. Tutti i gruppi vivono di classifica, e certi momenti pesano. Tolto il Venezia, tutte le altre hanno fatto punti, e la zona salvezza è caldissima. Il mercato sembrava promettente, e lo è ancora, per tornare in alto."

Il 4-3-3: "Si può fare in Italia, come ha dimostrato proprio Italiano. Bisogna capire se le difficoltà sono tattiche o di morale. Finchè non inizi a vincere rischi solo di confondere i problemi, e l'unico modo di uscire da questo periodo è vincendo. Un problema oggettivo è la fragilità difensiva. Dal Frosinone in poi si sono subiti dei gol troppo facili, ma sono convinto che uno come Vanoli ci lavorerà. Quando hai 2-3 campioni è più facile affidarsi a loro, ma se i valori sono simili tendi a cambiare tante formazioni"