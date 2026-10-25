Le parole dell'allenatore dell'Inter
VIDEO VN - La tenuta mentale di questa Fiorentina non è da Serie A
Christian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina:
Oggi abbiamo fatto una gara seria e siamo andati sotto con un tiro dai 30 metri. Siamo stati premiati, perché nonostante il gol preso, siamo rimasti calmi e lucidi. Faccio i complimenti ai miei, hanno dato tutto fino alla fine. Non sono partite semplici questi. Meritavamo di vincere, oggi meritano tutti i nostri complimenti. Bonny? Non dà riferimenti, così era più semplice rispetto a Pio che dà riferimento ai difensori. Abbiamo creato, sapevamo di dover giocare sulle fasce, dovevamo aprire la Fiorentina e attaccarla con più mobilità. Ho messi Lavelli per mettere una mezzala in più per riempiere l'aria. Siamo contenti, le ingiustizie (rigore su Thuram) non ci hanno abbattuto. Rimonte? Il calcio è questo, basta non abbattersi. Le gare durano 90 minuti, non voglio vedere gente che si lamenta o si piange addosso. Si racconta che l'Inter subisce ecc ma non è un problema. Bisogna mantenere la determinazione.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Pagelle VN - Viery e Valdepenas rovinano la prova di De Gea. Njie nullo
Radio e tv
Vanoli: "Abbiamo fatto una grande gara. Vi spiego i cambi di Jimenez e Mastantuono"
Esclusive
La legge di San Siro... ma che ci faceva Valdepenas su Thuram?
Conferenze stampa
Vanoli (conf): "Mi dispiace dover fare da psicologo a gente importante come Beto"
Radio e tv
De Gea a Sky: "Abbiamo buttato via 3 punti. Così è veramente dura"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti