Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha parlato delle sue sensazioni in vista della sfida di Marassi:

Io per Genova ho grandissime sensazioni, sensazioni buone. Con il ritorno di Vanoli ci sono stati segnali importanti.

La situazione Mastantuono

A 19 anni si ha il fuoco dentro, per un volo intercontinentale sarà stanco? Ma che gliene frega a lui di fare 6/7 ore di volo in prima classe, per me è titolare, mi piacerebbe vederlo dal primo minuto.

La scelte per Genova

Credo che Pellegrino si sia conquistato il posto da titolare sul campo, ha più orgoglio di giocare con la maglia della Fiorentina. Io giocherei con Atta, Fagioli e Ndour: in questo momento non si può rimuovere Ndour e Fagioli dal campo, Oulai a partita in corso. Nella squadra serve l’equilibrio, quindi, se per avere un attacco offensivo bisogna utilizzare Viery, anche se personalmente non mi è piaciuto da terzino, mettiamolo al posto di Valdepenas.

La fiducia verso Vanoli

La bellezza di quest’anno per la Fiorentina è avere tante alternative, quindi lasciamo gestirle a Vanoli, che in questo momento è baciato dalla sensazione positiva di essere baciato dalla fiducia, mentre l’anno scorso aveva sempre i fari puntati, c’era chi chiamava l’esonero perché non aveva fatto giocare Braschi.

Sul sogno premier di Njie

Se a 21 anni non sognasse di giocare nel Manchester City sarebbe un problema, quindi ha detto una cosa normale. L’importante è che in campo sia tutto, ad oggi, per la maglia viola. L’ambizione non è un problema, sarebbe un problema se ci fossero altri sentimenti come l’egoismo.