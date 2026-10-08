Ospite a Pentasport di Radio Bruno, Stefano Cecchi ha analizzato la sfida contro il Genoa, soffermandosi sulle scelte di formazione, sul possibile impiego di Mastantuono e sulla fiducia ritrovata in Vanoli.
VIDEO - Baldini: "Interrogato dalla procura a Firenze. Cosa volevano sapere"
Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha parlato delle sue sensazioni in vista della sfida di Marassi:
Io per Genova ho grandissime sensazioni, sensazioni buone. Con il ritorno di Vanoli ci sono stati segnali importanti.
La situazione Mastantuono
A 19 anni si ha il fuoco dentro, per un volo intercontinentale sarà stanco? Ma che gliene frega a lui di fare 6/7 ore di volo in prima classe, per me è titolare, mi piacerebbe vederlo dal primo minuto.
La scelte per Genova
Credo che Pellegrino si sia conquistato il posto da titolare sul campo, ha più orgoglio di giocare con la maglia della Fiorentina. Io giocherei con Atta, Fagioli e Ndour: in questo momento non si può rimuovere Ndour e Fagioli dal campo, Oulai a partita in corso. Nella squadra serve l’equilibrio, quindi, se per avere un attacco offensivo bisogna utilizzare Viery, anche se personalmente non mi è piaciuto da terzino, mettiamolo al posto di Valdepenas.
La fiducia verso Vanoli
La bellezza di quest’anno per la Fiorentina è avere tante alternative, quindi lasciamo gestirle a Vanoli, che in questo momento è baciato dalla sensazione positiva di essere baciato dalla fiducia, mentre l’anno scorso aveva sempre i fari puntati, c’era chi chiamava l’esonero perché non aveva fatto giocare Braschi.
Sul sogno premier di Njie
Se a 21 anni non sognasse di giocare nel Manchester City sarebbe un problema, quindi ha detto una cosa normale. L’importante è che in campo sia tutto, ad oggi, per la maglia viola. L’ambizione non è un problema, sarebbe un problema se ci fossero altri sentimenti come l’egoismo.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime notizie
Ufficiale, Ranieri rinnova con la Fiorentina: la nuova scadenza. E c'è l'opzione
Rassegna stampa
Da Genova: "De Rossi ritrova un difensore per la Fiorentina. Ma quanti assenti!"
Ultime notizie
Ranieri: "Onorato di continuare in viola. Il ricordo più bello con la Fiorentina"
Rassegna stampa
Baldini su Ndour: "Posso raccontare di un gol spettacolare da un ragazzo speciale"
Ex viola
Torricelli: "Alla Fiorentina per Trapattoni, gli devo tutto. L'aneddoto su Terim"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti