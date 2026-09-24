Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Stefano Cecchi ha parlato del momento della Fiorentina, soffermandosi sulle gioco di Vanoli, sull’equilibrio a centrocampo e sulla Nazionale italiana.

Iacopo Salvatori
de laurentiis

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Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il noto giornalista Stefano Cecchi ha parlato degli eventuali cambiamenti dopo la sosta:

Non c’è un’urgenza di cambiare gioco. Perché questa idea molto spagnola che richiede il possesso palla? La Fiorentina ha scelto Vanoli che gioca in ripartenza e in verticale, e abbiamo già visto traccia di questo gioco. Perché non continuare su questa strada? Avere padronanza del gioco non è solamente tenere per maggior tempo palla, ma è anche far paura agli avversari quando abbiamo il possesso.

Sul bisogno di "equilibrio"

Nel calcio di oggi è essenziale l’equilibrio, mi sembra che in questo momento, per dare equilibrio, sia essenziale l’utilizzo di Ndour, che ti dà sostanza e ti copre negli spazi a centrocampo, cosa che almeno al momento Oulai non riesce a fare.
Stefano Cecchi

Sulla nazionale

La nazionale italiana ha carenza di singoli di qualità, non ha problemi tattici. Vedo di possibili Vergara e Raspadori titolari in nazionale, giocatori che non sono titolari nemmeno nelle loro rispettive squadre. Mancano alcune gemme rare, come hanno altre nazionali, come la Spagna con Yamal e Cubarsí.

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