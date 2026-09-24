Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il noto giornalista Stefano Cecchi ha parlato degli eventuali cambiamenti dopo la sosta:

Non c’è un’urgenza di cambiare gioco. Perché questa idea molto spagnola che richiede il possesso palla? La Fiorentina ha scelto Vanoli che gioca in ripartenza e in verticale, e abbiamo già visto traccia di questo gioco. Perché non continuare su questa strada? Avere padronanza del gioco non è solamente tenere per maggior tempo palla, ma è anche far paura agli avversari quando abbiamo il possesso.