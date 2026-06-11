Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, Stefano Cecchi ha invitato la Fiorentina a non smantellare i suoi migliori giocatori. Il giornalista ha difeso David De Gea e Moise Kean, sottolineando come la squadra debba puntare a crescere senza rinunciare ai suoi elementi più forti.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Kean è di un’altra categoria. Addio a De Gea? Non concepisco una cosa”
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Cecchi: “Kean è di un’altra categoria. Addio a De Gea? Non concepisco una cosa”
Cecchi difende De Gea e Kean: "Se lo meritano. Pellegrino e Piccoli sono buoni, ma Kean è di un'altra categoria".
Se De Gea guadagna tanto è perché se lo merita. Capisco che alcuni giocatori sono di troppo e sono pronto ad alcune partenze, ma alcuni giocatori, e De Gea rientra tra quelli, non puoi dire che guadagnano troppo, altrimenti vai verso il ridimensionamento su una squadra che dovrebbe essere potenziata. Spero che non vengano confermati i cattivi pensieri che adesso camminano per Firenze. Anche a me Kean non è piaciuto per come si è comportato, ma se dovesse partire Kean e arrivare Pellegrino non è che tu faccia un salto di qualità. Se Kean ha voglia di restare perché devo venderlo? Hai la forza di prenderne uno più forte? Io non credo. Prima mi priverei di altri giocatori. Il problema di Kean è tirare fuori le sue doti, ma quello che mi domando io è: vale più la pena prendere il Pellegrino di turno o provare a tirare fuori le qualità di Kean? Piccoli e Pellegrino sono buoni giocatori, ma Kean è di un'altra categoria.
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