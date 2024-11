Cecchi: “Kean al 98% rimarrà alla Fiorentina. Palladino ha un grande pregio”

"La Lazio è al nostro livello, la Roma in teoria sarebbe più forte ma è in difficoltà. Ci sono altre squadre che sono superiori sulla carta, la Fiorentina può provarci però non bisogna rimanerci male se le cose non dovessero andare così. Oggi però invoco il diritto di goderci il momento, senza parlare della clausola di Kean... Io sono convinto che al 98% Kean giocherà ancora nella Fiorentina il prossimo anno. Poi nel calcio non si sa mai. Però lui qui a Firenze ha la felicità, quella che gli era mancata alla Juve, all'Everton, ha riscoperto se stesso ed è lui a raccontarlo ogni giorno. E perchè mai dovrebbe privarsi di tutto questo?".