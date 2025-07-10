Oggi Stefano Cecchi, giornalista, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno di alcune tematiche di casa viola:

"Ho sofferto molto a giugno per Kean. Adesso ho qualche speranza in più sulla sua permanenza. Se Kean restasse in viola sarebbe un gran colpo. Dopo il 15 di luglio la sua cessione sarebbe soltanto una scelta societaria e da quello che vedo c'è la volontà di rinnovargli il contratto. Non mi sembra ci sia la fila per l'ex Juventus, in più il suo procuratore ha buoni rapporti con la Fiorentina. I segnali che mandavano Chiesa e Vlahovic erano diversi da quelli di Moise Kean. La società vuole fare un passo avanti perché cerca di essere ambiziosa."

Bernabé?

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"In questi anni è stato molto discontinuo. Tra infortuni e alti e bassi.. Nel progetto del Milan di Pioli, era il vero regista della squadra. Sarebbe un colpo interessantissimo. E' un giocatore di corsa e visione, nel 3-5-2 sarebbe perfetto. La Fiorentina, attuale, può pensare legittimamente di alzare finalmente un trofeo."