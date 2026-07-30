Mateo Pellegrino è in cima alla lista di Fabio Paratici: tutte le ultime sull'attaccante argentino del Parma
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Mateo Pellegrino si conferma il primo obiettivo della Fiorentina qualora Moise Kean dovesse lasciare Firenze. Come riportato dalla stampa, l'attaccante argentino del Parma è in cima alla lista della dirigenza viola, che lo considera il profilo ideale per caratteristiche tecniche e sostenibilità dell'ingaggio.
La cifraResta però da superare l'ostacolo rappresentato dalla valutazione del Parma. Il club emiliano chiede almeno 22 milioni di euro di parte fissa, ai quali andrebbero aggiunti bonus che potrebbero far salire il costo complessivo dell'operazione fino a sfiorare i 30 milioni. L'eventuale affondo della Fiorentina dipenderà comunque dalla cessione di Kean, considerata la condizione indispensabile per finanziare l'investimento e dare il via libera all'assalto per il classe 2001.
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