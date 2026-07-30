Moise Kean può lasciare la Fiorentina, con il Como che sembra interessato. I dettagli della possibile trattativa coi lariani

Redazione VN
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Sul futuro di Moise Kean ci sono ancora delle ombre, anche se la posizione della Fiorentina è chiara: il club attende un'offerta ufficiale da almeno 40 milioni di euro, bonus compresi. Il Como resta la società più interessata, con Cesc Fabregas che continua a spingere per portare l'attaccante in Lombardia.

Più defilato, invece, il Lipsia, che finora si è limitato a un semplice sondaggio esplorativo. La sensazione è che la situazione possa sbloccarsi a breve. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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