Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas

Dopo la sfida Nations League tra Belgio e Italia, Antonio Cassano non ha usato mezze misure per commentare la prova degli Azzurri di Roberto Mancini. Intervenuto durante la trasmissione Viva el Futbol, l'ex fantasista ha analizzato con durezza la prestazione della Nazionale, concentrando le proprie critiche soprattutto sulla qualità della mediana e chiamando direttamente in causa anche il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli.

L'attacco diretto al centrocampo azzurro e a Fagioli

Secondo Cassano, il limite principale dell'Italia emerso nella gara contro i Diavoli Rossi riguarda l'incapacità di gestire il possesso palla in una sfida che avrebbe richiesto ben altra personalità tecnica in mezzo al campo:

Il Belgio schierava tre giocatori forti e un autentico fuoriclasse, elementi che garantiscono comunque una base molto solida. A me però preoccupa la totale assenza di palleggio della nostra squadra: avremmo dovuto impostare una gara basata sul controllo del pallone, invece il centrocampo dell'Italia si è rivelato indegno, davvero scandaloso. Si continua a ripetere che Fagioli sia un giocatore forte, ma per me è scarsissimo. Barella viaggia a un solo cilindro e Tonali è stato scandaloso.