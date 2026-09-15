Francesco Casini, consigliere comunale di Italia Viva – Casa Riformista, nel corso del suo intervento al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del match di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa di stasera. Ecco le sue dichiarazioni:

"La Fiorentina ha corso a Venezia e ha dimostrato di avere un'anima. Abbiamo segnato quattro gol, e questa non è certo una cosa da poco. Ho visto tanto impegno e bisogna dare atto che la scossa del cambio di allenatore si è sentita. La scelta di Paratici è stata coraggiosa: riportare Vanoli non era affatto scontato. Vanoli è una persona che ama la Fiorentina e mi è piaciuto molto per l'attaccamento che ha dimostrato verso la maglia viola. Credo che questo possa creare grande entusiasmo attorno all'ambiente".

Vanoli

"La Fiorentina è tornata a fare affidamento su un profilo entusiasta nei confronti della rosa e della città. Il suo ritorno rappresenta anche un giusto riconoscimento per il lavoro fatto nella scorsa stagione. Potrà aiutare la crescita dei tanti giovani presenti in rosa e spero che questa ripartenza possa riportarci in zone importanti di classifica. Ovviamente non dobbiamo lanciarci in facili entusiasmi o proclamare grandissimi obiettivi prima del tempo".