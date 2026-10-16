Stefano Carobbi, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato degli equilibri tattici viola, di Njie e Mastantuono e delle insidie della trasferta di Genova

Iacopo Salvatori
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Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Stefano Carobbi ha analizzato la situazione degli esterni viola:

Io penso che, se gli esterni sono bravi, bisogna avere filtri a centrocampo, ma in questo momento non li abbiamo. Ndour, al momento, è uno dei giocatori più importanti a livello tattico. Ci manca un leader, che abbiamo in porta, però è difficile parlare da laggiù. Mi piacerebbe sfruttare al massimo Jimenez, Valdepenas e Dodo, ma non si può, perché poi rischi di avere una squadra fuori dalle proprie caratteristiche.

Njie e Mastantuono

Njie, secondo me, è un fenomeno: se non perde la testa, può diventare un giocatore importante. Dell’argentino, invece, mi piace il carattere: dietro quella faccia tenera si nasconde una personalità forte e decisa.

carobbi

Sull'avvio di Genova

Non voglio essere cattivo, ma sarei stato più attento. Io ci ho giocato in quel campo e i primi 25 minuti sono micidiali. Quando si andava in quei campi, l’allenatore diceva sempre: "Occhio perché lì è una bolgia". Bisognava stare più attenti in avvio.

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