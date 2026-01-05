Caputi: “Lazio, ambiente diviso. Dzeko flop? Alla base c’è un equivoco”

Lazio ? "Vive un momento particolare. L'ambiente è come sempre diviso a metà. È molto attaccato alla squadra che ha incitato fino all'ultimo anche contro il Napoli e dall'altra contro il presidente Lotito . Si sono acuite queste tensioni senza il mercato e le cessioni di Castellanos che non è stato ancora sostituito e quella prossima di Guendozi ".

Delusione? "A metà, da una parte sì. È anche vero che senza aver fatto mercato e con tutti gli infortuni che ha avuto non poteva fare molto di più di così. Sicuramente però con la Fiorentina vuole riscattare una sconfitta contro una squadra decisamente più forte. Nelle ultime stava facendo bene, con prestazioni da squadra in salute, col Napoli la differenza è stata enorme e i biancocelesti non hanno giocato come i precedenti match. Noslin è squalificato e Dia è in Coppa d'Africa. È sì in emergenza, ma ha giocatori che si possono adattare e rendere l'attacco più imprevedibili".