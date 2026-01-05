Sentite Capozucca: “Critiche a Daniele Pradè mi fanno sorridere e vi dico perché”

Stefano Capozucca, noto dirigente sportivo, si è soffermato sulla Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole a Radio Sportiva:
La Fiorentina sarà la squadra chiamata a fare di più a gennaio? Chi segue il calcio poteva prevedere una classifica simile per i viola. Mi fa anche sorridere perché spesso si criticano i direttori sportivi, non per amicizia, come nel caso di Daniele Pradè, alla guida di una squadra che non doveva vivere una stagione del genere. Ma il calcio a volte è crudele. La vittoria di ieri fa ben sperare, perché ha ridotto le distanze in classifica. Vederla nelle zone basse sorprende e rende chiaro che sarà necessario intervenire.
